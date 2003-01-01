Соревнования по скоростной сборке кубика Рубика пройдут в Петрозаводске

Горожан приглашают принять участие в состязаниях по спидкубингу.

20 декабря на втором этаже петрозаводского ТРЦ «Лотос-Plaza» на Лесном проспекте, 47а будут проходить открытые соревнования по спидкубингу — скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок «Petrozavodsk Х3», сообщили в группе события.

— Состязания проводятся по следующим дисциплинам: Rubik’s Cube (Кубик Рубика 3×3), 2×2 Cube (Кубик Рубика 2×2) и Pyraminx (Пирамидка), — рассказали там.

К участию приглашаются спортсмены всех возрастных категорий. Количество мест ограниченно до 100 человек. Для того, чтобы побороться за звание лучшего спидкубера города, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Участие бесплатное.