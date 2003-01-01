Соревнования по скоростной сборке кубика Рубика пройдут в Петрозаводске

РЕКЛАМА
Супруги Гильди из Кондопоги отметили серебряную свадьбу

12:16

AI-помощник от СберЗдоровья поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области

12:11

Карелия оказалась в конце рейтинга здорового образа жизни

12:01

Метеоролог предупредил о рекордных морозах и снегопадах в России в декабре 2025 года

11:55

Семерых пьяных водителей отстранили от управления автомобилями в Петрозаводске

11:19

Жителю Петрозаводска вместо товара для здоровья с OZON пришла груда камней в коробке

11:02

10:46

Финляндия проводит военные учения рядом с границей с Россией

10:31

В Петрозаводске вынесен приговор директору автошколы Жанне Беляевой

10:19

Количество премиальных автомобилей в Карелии выросло более чем на 50 процентов

10:05

В Карельской деревне горел дом бизнесмена Евгения Михеева

09:47

Петрозаводчанин ударил свою девушку стеклянной бутылкой по лицу

09:31

Новую амбулаторию строят в Пудожском районе Карелии

08:59

На дорогах Карелии с начала года погибли 57 человек

08:41

Правительство предложило резко увеличить штрафы за экономические преступления

08:20

В Карелии может появиться памятник открывателю петроглифов Александру Линевскому

08:02

Содержащие приюты для животных некоммерческие организации Карелии получат налоговую льготу

07:40

Финляндия депортировала в Россию через границу с Карелией экс-участника ЧВК «Вагнер»

07:18

Более 300 кг рыбы без документов изъяли в кинотеатре Петрозаводска

07:00

Дорожники Карелии перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопадов

06:37

Китайский стартап заявил о создании «таблетки от старения»

00:15

В деревне Погранкондуши простились с погибшим больше года назад мобилизованным

20:45

Звезды карельского спорта и их тренеры сдали нормы ГТО

20:04

В Карелии с 2026 года повысится прожиточный минимум

19:30

На севере до минус 12: прогноз погоды в Карелии на 17 ноября

18:00

Фура съехала в кювет на трассе «Кола» в Кемском районе

17:23

Сразу шестеро карельских тайбоксеров отправились на чемпионат Европы в Грецию

17:14

Акция «Чистое Онего» из Карелии вошла в шорт-лист престижной «Зеленой премии»

16:49

Житель Беломорска умер и застрял головой между перил в доме

15:58

Бывший депутат Виталий Красулин попросил у суда отсрочку по выплате штрафа

14:45

Артур Парфенчиков рассказал, планируется ли в Карелии принимать более жесткие антиалкогольные меры

13:37

Прокуратура попросила реальный срок для директора петрозаводской автошколы

12:55

Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям

12:17

В Карельской деревне минувшей ночью горел элитный дом

11:41

Карельский спортсмен завоевал семь медалей на Чемпионате мира по метанию ножа в Монголии

10:35

«Стань сильнее своих оправданий»: сэнсэй из Карелии рассказал о пути воина, ведущем в UFC

09:57

Жителей Карелии призвали не трогать подозрительные предметы на улицах

09:01

Расписание пригородного поезда из Петрозаводска изменится

08:32

Жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества

08:01

В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

00:10
Соревнования по скоростной сборке кубика Рубика пройдут в Петрозаводске
Сегодня 10:46 Общество
Горожан приглашают принять участие в состязаниях по спидкубингу.

фото: © Детско-юношеский центр Петрозаводска

20 декабря на втором этаже петрозаводского ТРЦ «Лотос-Plaza» на Лесном проспекте, 47а будут проходить открытые соревнования по спидкубингу — скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок «Petrozavodsk Х3», сообщили в группе события.

— Состязания проводятся по следующим дисциплинам: Rubik’s Cube (Кубик Рубика 3×3), 2×2 Cube (Кубик Рубика 2×2) и Pyraminx (Пирамидка), — рассказали там.

К участию приглашаются спортсмены всех возрастных категорий. Количество мест ограниченно до 100 человек. Для того, чтобы побороться за звание лучшего спидкубера города, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Участие бесплатное.

