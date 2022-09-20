Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в выходные в Петрозаводске

В Петрозаводске пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень», заявили в мэрии города.
Соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень» состоятся в воскресенье, 25 сентября, в Сулажгоре (ул. Сулажгорские высоты, бывшее стрельбище у родника). Начало в 11.00. Об этом информирует пресс-цент мэрии Петрозаводска.
Состязания пройдут в дисциплинах «Кросс — выбор» и «Кросс — классика — общий старт» для разных возрастных категорий.
Многие годы инициативу проведения «Золотой осени» поддерживал тренер Сергей Матвеев. С 2020 года Федерация спортивного ориентирования Карелии посвящает эти соревнования памяти Сергея Матвеева, заявили в мэрии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание