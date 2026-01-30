Соревнования по зимнему рыбатлону стартовали в Беломорском округе

На озере Шуезере начался карельский этап Всероссийских соревнований по зимнему рыбатлону.

Сегодня, 31 января, в 11:30 на озере Шуезере в одноимённом селе Беломорского округа начался карельский этап Всероссийских командных соревнований по зимнему рыбатлону-2026 (0+). Корреспондент и фотограф «Столицы на Онего» прибыли на место событий.



Из 75 команд, прошедших предварительную онлайн-регистрацию, на старт вышли 64. В связи с морозной погодой (сегодня здесь ожидается до минус 24 градусов) спортсмены с детьми приняли решение отказаться от участия.



Предварительно, состязания будут длиться около полутора часов. Затем организаторы подведут итоги и наградят призёров и победителей.



Внимание публики особенно привлекли гости из Африки, Южной Азии и Ближнего Востока. Девять иностранцев-студентов Петрозаводского государственного университета прибыли сюда, чтобы попробовать свои силы в самобытном виде спорта.Напомним, впервые соревнования по зимнему рыбатлону прошли в Карелии в 2022 году. Согласно правилам игры, в каждой команде задействованы два человека — рыбак и лыжник. Начинают рыбаки, их задача — поймать одну рыбу и передать эстафету лыжникам. Те, в свою очередь, должны пробежать дистанцию длиной в полтора километра и передать эстафету рыбакам, которым вновь необходимо обеспечить товарищей уловом. Заканчивают гонку лыжники. Девиз соревнований: «Поймал — беги!», говорят организаторы. К участию приглашаются абсолютно все желающие независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных способностей. Участие бесплатное.



Концепцию рыбатлона придумал телеведущий и шоумен из Рязани Дмитрий Беляев. Впервые такие соревнования состоялись в 2012 году.

Фото и видео: «Столица на Онего»