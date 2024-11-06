«Он у нас нахальный, своенравный»: жителей Петрозаводска попросили помочь в поимке сороки Иннокентия

Птица улетела из экостанции имени Кима Андреева.

Сорока Иннокентий улетел из экостанции имени Кима Андреева. Сотрудники станции попросили горожан помочь поймать птицу. Иннокентий живет у них с 2018 года. Раньше он уже переодически улетал и возвращался.

«Мы ждем его возвращения. Коллеги пытались поймать Иннокентия, но он пугался шума машин и резко улетал. Если петрозаводчане помогут нам, то будем очень благодарны. Чтобы его поймать, нужно положить хлеб в коробку, он туда запрыгнет. Но нам не удалось это сделать», — сообщила сотрудница экостанции.

Предполагаем, что если накрыть коробку тканью, то Иннокентий не успеет взлететь, как это было ранее. Если вам удастся поймать сороку Иннокентия, сообщите сотрудникам экостанции по телефону +7(814)2773072. Или привезите по адресу: Древлянская набережная, 22 «А».

«Он у нас товарищ нахальный, своенравный. Уже улетал и возвращался. Сейчас вот не можем поймать», — отметил источник.

Напомним, что ранее в местных СМИ распространилась информация о том, что Сорока Иннокентий улетел из мини-зоопарка.