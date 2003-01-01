Сортавала может стать городом-мегакурортом с помощью КРТ

Власти столицы Приладожья решили использовать механизм комплексного развития территорий для создания туристической инфраструктуры.

Изменения, происходящие в Сортавальском муниципальном округе, сегодня заметны всем. За последние пять лет из тихого и спокойного города Сортавала превратилась в туристическую Мекку Карелии. В прошлом году столицу Приладожья и округ в целом посетили более 1 млн гостей. И в 2025 году отбоя от туристов здесь нет. Только за первый квартал муниципалитет на турсборе заработал 2 млн 600 тысяч рублей. А к концу года эта сумма должна увеличиться до 10 млн.

Люди из разных уголков нашей страны едут в Приладожье, чтобы увидеть остров Валаам и его Спасо-Преображенский монастырь, горный парк «Рускеала», нацпарк «Ладожские шхеры», бескрайнюю Ладогу и сам город Сортавала с его белоснежной архитектурой финского функционализма. Но глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин уверен, что туристический потенциал территории все еще не исчерпан. Как привлечь крупных инвесторов для реализации новых проектов, способных сделать столицу Приладожья мегакурортом, он рассказал в ходе рабочего совещания с сенатором Игорем Зубаревым.

Сергей Крупин не скрывает, что инвесторы уже не первый год вкладываются как в создание объектов туристической привлекательности — гостиницы, турбазы, точки общепита, — так и в строительство коммерческого жилья. Например, с проектом «Морской фасад города Сортавала» на территории столицы Приладожья появится большой жилой комплекс со спортивными объектами и частным детским садом.

— Сегодня нашему муниципальному округу уделяется большое внимание со стороны региональных и федеральных властей, многое делается для создания инфраструктуры. В настоящее время в Сортавале строится детский сад на 150 мест по ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2030 года». У нас подготовлено место для строительства школы на 1150 мест. Это рядом с ФОКом. Определили там квартал, который подлежит развитию, где есть незастроенные территории, что дает нам возможности нормально планировать размещение детских площадок и парковок, магазинов и соответствующей инфраструктуры. Но большие надежды мы возлагаем на КРТ. С помощью механизма комплексного развития территорий мы продолжим создавать туристические объекты за счет инвесторов, — поделился Сергей Крупин.

По словам главы Сортавальского муниципального округа, под КРТ уже подготовлено 27 участков площадью от 7 до 150 гектар. Эти массивы сформированы, обременение на них не наложено. Участки свободны от прав третьих лиц. И если в Петрозаводске, где активно реализуется проект комплексного развития территорий для расселения аварийных домов, инвестору приходится выкупать квартиры у жильцов, то в Сортавале бизнес освобожден от этих трат.

- Заходит инвестор и говорит: „Хочу построить такое-то производство, санаторий, гостиницу“. Мы ему предлагаем пул из 27 больших массивов. Он выбирает, где ему удобнее реализовать проект, рассматривая подъезды, видовые характеристки, возможность подключения к сетям. С инвесторами мы работаем индивидуально. И сейчас у нас пристроены практически все объекты, которые раньше стояли в руинах. Это госпиталь, санаторий, сгоревшая больница… Инвестиционный поток есть, и он очень серьезный. В настоящее время в Сортавале хотят строить не только турбазы и гостиницы, но и оздоровительные центры и санатории, — рассказал руководитель Сортавальского округа.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, что президент России поручил к 2030 году увеличить долю туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%. Глава Карелии Артур Парфенчиков поставил еще более амбициозную задачу — увеличить долю туризма в валовом региональном продукте до 8%.

- Думаю, что с помощью комплексного развития территорий реально создать комфортную туристскую среду и увеличить туристский поток, добившись поставленных целей. Карелии нужны серьезные объекты — санатории и детские оздоровительные лагеря. Если Сортавале удастся привлечь инвесторов для строительства таких объектов, выиграет не только наша республика, но и отрасль туризма в целом. Поэтому желаю Сергею Владимировичу Крупину только удачи в реализации его планов. Его работа уже высоко оценена в Совете Федерации. С удовольствием вручил главе округа благодарность от спикера палаты регионов Валентины Ивановны Матвиенко. Сергей Владимирович был отмечен за большой вклад в развитие местного самоуправления в Карелии и многолетнюю добросовестную работу, — сказал Игорь Зубарев.