Реклама на сайте
Тема недели
Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Тема недели
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
Кинотетрис
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
Новости

В Карелии открыли первый Центр пробации

19:15

Пожар на полигоне в Кондопожском районе Карелии локализован

19:00

В Петрозаводске 8-летний ребенок пострадал в ДТП

18:30

В Петрозаводске две женщины отдали мошенникам 700 тыс. рублей

18:00

В Петрозаводске видовую квартиру в новом доме можно купить по доступной цене

17:45

Ушёл из жизни известный оперный певец Сергей Алексашкин

17:30

Член Общественной палаты Карелии задержан за развратные действия с детьми

17:20

Сортавала может стать городом-мегакурортом с помощью КРТ

17:15

В Кондопоге открыли новый спортивно-игровой комплекс

17:05

Дожди и похолодание до +6°С: к чему готовиться жителям Карелии 28 августа

17:00

Шандалович поддержал инициативу Минздрава РФ сделать бюджетные места в медвузах и колледжах целевыми

16:45

В России отдадут приоритет разработке ПО с искусственным интеллектом

16:30

Прима-балерина Музыкального театра Карелии Юки Окоти получила разрешение на проживание в России

15:25

Спортсмен из Карелии вошел в топ боксеров России

15:00

25-летний уроженец Олонецкого района погиб на СВО

14:20

Завершилось расследование дела о взятках экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» Раумо

14:08

Мэра Владимира задержали по подозрению в мошенничестве

13:40

Эрмитаж привезет в Петрозаводск предметы из коллекции эпохи Петра I

13:20

Костомукшские «Бонни и Клайд» украли со счёта своего знакомого более 200 тысяч рублей

13:00

В России ввели штрафы за передачу сим-карт третьим лицам

12:45

На Древлянке в Петрозаводске отключили электричество

12:15

В оставшемся без воды посёлке в Приладожье завершают ремонт сети водоснабжения

12:00

В России повысят социальные и страховые пенсии

11:50

На смартфоны с Android запретят устанавливать неофициальные приложения

11:35

Специалисты готовят дома в Петрозаводске к отопительному сезону

11:20

В городе Сортавала сгорел деревянный дом

11:10

Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

10:50

Петрозаводчанин осужден за убийство сожительницы

10:30

Сегежа выходит на высокую скорость: МегаФон разогнал 4G для города и комбината

10:15

Супруги Валерий и Елена Григорович из Сегежи отметили золотую свадьбу

10:00

70 тысяч пассажиров перевезла запущенная в июне в Петрозаводске электричка

09:48

В Суоярвском округе отремонтировали три ФАПа

09:25

«Подключай выгоду»: еще 10 клиентов «ТНС энерго Карелия» получили бонусы

09:20

Популярные места купания в Сортавальском округе оказались опасными

09:00

Назначен новый начальник полиции Медвежьегорского района

08:30

Площадь тления на свалке в Кондопоге уменьшилась

08:00

Новый директор требуется в школу Петрозаводска

07:40

Легковушка вылетела с трассы «Сортавала» в Карелии

07:20

Землетрясение произошло на юге России

07:00

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

06:40

Раскрыт неожиданный эффект курения

00:10

Двое человек пострадали в аварии на севере Карелии

22:30

Названо, где в магазинах будет располагаться «российская полка»

22:00

В ближайшие годы в Санкт-Петербурге построят 16 новых станций метро

20:30

Десятки жителей поселка в карельском Приладожье неделю остаются без воды

19:10

В Олонецком районе простились с погибшим бойцом

18:05

Почти 90% опрошенных клиентов Билайна считают, что нейросети помогают экономить в путешествиях

17:45

В Петрозаводске пройдут спортивные ярмарки-фестивали

17:25

Два человека пострадали в ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

17:05

Облачно и дождь: прогноз погоды в Карелии на 27 августа

17:00

В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже

16:50

В Сегеже простились с погибшим бойцом

16:30

В Минздраве предложили преобразовать бюджетные места в медвузах в целевые

16:10

Правительство России ввело новые меры против кибермошенников

16:00

В ЖК «Флотилия» построено уже два дома, но свободные квартиры еще остались

15:52

Более тысячи карельских пенсионеров получили компенсацию за авиабилеты с начала 2025 года

15:45

В поселке Куркиеки благоустроили набережную

15:30

Умер российский актер, известный по ролям в фильме «Кремлевские курсанты»

15:00

Цифровой комфорт для гостей: «Ростелеком» выяснил, какие технологии выбирает малый и средний бизнес в гостиничном секторе Карелии

14:48

Карельские оперативники задержали 19-летнего курьера мошенников, обокравшего петербургских пенсионеров

14:30

В поселке Ильинский построят врачебную амбулаторию

14:15

«Огонь жизни» зажжется в Петрозаводске

14:10

Подросток из Муезерского района пострадал при падении с мопеда

14:00

В Карелии от клещей пострадали 3746 человек

13:30

Карельские хоккеисты откроют сезон матчем с петербургским "Динамо"

13:15

Председатель парламента Карелии рассказал, как реализуется проект по формированию комфортной городской среды

13:00

Экс-глава карельского Следкома назначен федеральным инспектором по Петербургу

12:50

С конца октября через Петрозаводск начнёт ходить туристический поезд «К северному сиянию»

12:40

Шествие первоклассников, мастер-классы и конкурсы: как пройдет 1 сентября в Петрозаводске

12:20

Карелия стала лидером по потреблению тихого вина в России

12:00

На поверхности Солнца произошла вторая мощная вспышка

11:45

Пожилых петрозаводчанок обманули по новой схеме

11:30

С 1 сентября в России могут остановить эскалаторы в торговых центрах

11:00

У 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 обнаружены проблемы в креплении фюзеляжа

10:45

Глава Карелии Артур Парфенчиков разъяснил механизм компенсации за аварийное жилье

10:40

Молодой петрозаводчанин в пылу ссоры пробил собутыльнику череп

10:25

Названы три главные схемы обмана в преддверии нового учебного года

10:10

Ушел из жизни заслуженный работник лесной отрасли Карелии Сергей Смирнов

09:50

В небе над Ленобластью сбили порядка 10 беспилотников

09:40

Изменится расписание междугороднего автобуса из Петрозаводска

09:25

Карелия поднялась на 21 позицию в рейтинге расходов на коммунальные услуги

09:00

В Карелии четыре часа тушили пожар в заброшенном доме

08:30

На севере Петербурга рабочий погиб, попав в производственный станок

08:00

Ученые обнаружили редкий гриб на Камчатке

07:40

В Карелии простились с погибшим солдатом

07:20

В Суоярвском районе проведут массовый взрыв на карьере «Салон-Ярви»

07:00

Спасатели отказались от попыток спасти застрявшую на горе в Киргизии россиянку

00:10
Сортавала может стать городом-мегакурортом с помощью КРТ
Сегодня 17:15 Благоустройство
Поделиться

Власти столицы Приладожья решили использовать механизм комплексного развития территорий для создания туристической инфраструктуры.

Изменения, происходящие в Сортавальском муниципальном округе, сегодня заметны всем. За последние пять лет из тихого и спокойного города Сортавала превратилась в туристическую Мекку Карелии. В прошлом году столицу Приладожья и округ в целом посетили более 1 млн гостей. И в 2025 году отбоя от туристов здесь нет. Только за первый квартал муниципалитет на турсборе заработал 2 млн 600 тысяч рублей. А к концу года эта сумма должна увеличиться до 10 млн.

Люди из разных уголков нашей страны едут в Приладожье, чтобы увидеть остров Валаам и его Спасо-Преображенский монастырь, горный парк «Рускеала», нацпарк «Ладожские шхеры», бескрайнюю Ладогу и сам город Сортавала с его белоснежной архитектурой финского функционализма. Но глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин уверен, что туристический потенциал территории все еще не исчерпан. Как привлечь крупных инвесторов для реализации новых проектов, способных сделать столицу Приладожья мегакурортом, он рассказал в ходе рабочего совещания с сенатором Игорем Зубаревым.

Сергей Крупин не скрывает, что инвесторы уже не первый год вкладываются как в создание объектов туристической привлекательности — гостиницы, турбазы, точки общепита, — так и в строительство коммерческого жилья. Например, с проектом «Морской фасад города Сортавала» на территории столицы Приладожья появится большой жилой комплекс со спортивными объектами и частным детским садом.

— Сегодня нашему муниципальному округу уделяется большое внимание со стороны региональных и федеральных властей, многое делается для создания инфраструктуры. В настоящее время в Сортавале строится детский сад на 150 мест по ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2030 года». У нас подготовлено место для строительства школы на 1150 мест. Это рядом с ФОКом. Определили там квартал, который подлежит развитию, где есть незастроенные территории, что дает нам возможности нормально планировать размещение детских площадок и парковок, магазинов и соответствующей инфраструктуры. Но большие надежды мы возлагаем на КРТ. С помощью механизма комплексного развития территорий мы продолжим создавать туристические объекты за счет инвесторов, — поделился Сергей Крупин.

По словам главы Сортавальского муниципального округа, под КРТ уже подготовлено 27 участков площадью от 7 до 150 гектар. Эти массивы сформированы, обременение на них не наложено. Участки свободны от прав третьих лиц. И если в Петрозаводске, где активно реализуется проект комплексного развития территорий для расселения аварийных домов, инвестору приходится выкупать квартиры у жильцов, то в Сортавале бизнес освобожден от этих трат.

- Заходит инвестор и говорит: „Хочу построить такое-то производство, санаторий, гостиницу“. Мы ему предлагаем пул из 27 больших массивов. Он выбирает, где ему удобнее реализовать проект, рассматривая подъезды, видовые характеристки, возможность подключения к сетям. С инвесторами мы работаем индивидуально. И сейчас у нас пристроены практически все объекты, которые раньше стояли в руинах. Это госпиталь, санаторий, сгоревшая больница… Инвестиционный поток есть, и он очень серьезный. В настоящее время в Сортавале хотят строить не только турбазы и гостиницы, но и оздоровительные центры и санатории, — рассказал руководитель Сортавальского округа.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, что президент России поручил к 2030 году увеличить долю туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%. Глава Карелии Артур Парфенчиков поставил еще более амбициозную задачу — увеличить долю туризма в валовом региональном продукте до 8%.

- Думаю, что с помощью комплексного развития территорий реально создать комфортную туристскую среду и увеличить туристский поток, добившись поставленных целей. Карелии нужны серьезные объекты — санатории и детские оздоровительные лагеря. Если Сортавале удастся привлечь инвесторов для строительства таких объектов, выиграет не только наша республика, но и отрасль туризма в целом. Поэтому желаю Сергею Владимировичу Крупину только удачи в реализации его планов. Его работа уже высоко оценена в Совете Федерации. С удовольствием вручил главе округа благодарность от спикера палаты регионов Валентины Ивановны Матвиенко. Сергей Владимирович был отмечен за большой вклад в развитие местного самоуправления в Карелии и многолетнюю добросовестную работу, — сказал Игорь Зубарев.

Обсудить (0) в ленту
Ученые выявили простые и доступные средства от депрессии
Открыто раннее бронирование квартир в еще одном доме в «Talojarvi. Город у воды»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение