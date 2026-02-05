Сортавала вошла в число российских городов, где установят умный фонтан

В городе Сортавала появится умный мультимедийный фонтан.
Установка фонтана планируется за счет внебюджетных средств, сообщили в официальном паблике округа.
— Умный фонтан — это современный фонтан со светомузыкой, проекциями и автоматизированным управлением — такие объекты уже есть в 29 городах России, от Петергофа до Владивостока. Сортавала станет 30-м городом.
Администрация округа проводит опрос — горожанам предлагают высказать своё мнение о том, где установить фонтан.
