Сортавала вошла в десятку дорогостоящих направлений для отдыха в ноябрьские праздники

Узнали, где отдыхать дороже всего с 1 по 4 ноября.

В 2024 году на ноябрьские праздники выпадает всего два дня — суббота 2 ноября будет рабочей и за нее мы отгуляем 30 апреля. Тем не менее, многие берут дополнительные выходные, чтобы отдохнуть подольше.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые дорогостоящие направления для бронирований с 1 по 4 ноября в текущем году.

На первом месте Гуамка в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи — 6767 р. На втором месте Минск, , а на третьем — Эльбрус в Кабардино-Балкарии (6707 р. и 6617 р. соответственно). Сортавала встала на четвертую позицию со средней стоимостью ночи 6577 рублей.



ТВИЛ.РУ представил полный перечень десять самых дорогостоящих направлений для отдыха в ноябрьские праздники:

• Гуамка, Краснодарский край ― 6767 р. / 2 ночи

• Минск, Беларусь ― 6707 р. / 4 ночи

• Эльбрус, Кабардино-Балкария ― 6617 р. / 6 ночей

• Сортавала, Карелия ― 6577 р. / 3 ночи

• Архыз, Карачаево-Черкесия ―6565 р. /3 ночи

• Мезмай, Краснодарский край ― 6318 р. / 6 ночей

• Великий Новгород, Новгородская область ― 6137 р. / 2 ночи

• Выборг, Ленинградская область ― 6123 р. / 2 ночи

• Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5950 р. / 2 ночи

• Псков, Псковская область ― 5761 р. / 3 ночи