Сортавала вошла в топ-3 городов для тихого туризма

Россияне ценят такой вид путешествий за возможность отдохнуть от суеты мегаполисов и насладиться красотой природы.

Сортавала вошла в тройку малых городов России, пользующихся наибольшим спросом среди туристов — именно на неё пришлось 22% от общего числа «тихих поездок», сообщает отечественный онлайн-сервис для путешествий «Туту.ру». Пальму первенства разделяют также Серпухов (Московская область) и Рыбинск (Ярославская область).

Кроме того, за первые 6 месяцев 2025 года значительно вырос турпоток в подмосковный Зарайск (83%), вологодский Кириллов (76%) и тульский Алексин (57%).

— Тихими называют города с хорошей природной и городской средой. Там нет плотной застройки, туристических толп и шума машин. Такие места выбирают те, кто ищет уединения или устал от мегаполиса: молодые пары, люди среднего возраста и пенсионеры. Чаще всего путешественники ездят в Сортавалу: в первом полугодии на неё пришлось 22% всех поездок в тихие города, — рассказали в пресс-службе платформы.