Сортавала вошла в топ-3 самых дорогостоящих направлений для туризма в сентябре

Стало известно, сколько путешественники тратят на отдых в карельских скалах.
Сортавала заняла третью строчку в списке самых дорогостоящих туристических направлений сентября, сообщили в пресс-службе российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Согласно статистке, средняя стоимость четырёхсуточного проживания в гостиницах города составляет 6430 рублей.
Лидером рейтинга стало село Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) — снять номер на побережье Чёрного моря на трое суток можно за 8504 рубля. Следом идёт город Осташков (Тверская область), где на пять суток можно остановиться за 6999 рублей.
В число наиболее презентабельных мест отдыха вошли также Суздаль (Владимирская область), Владивосток (Приморский край), Каменномостский (Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесия), Зеленоградск (Калининградская область), Кострома и Красная Поляна (Краснодарский край).
Ранее мы писали, что Сортавала вошла в тройку малых городов России, пользующихся наибольшим спросом среди туристов — именно на неё пришлось 22% от общего числа «тихих поездок».