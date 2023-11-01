Сортавалец в порыве гнева избил супругу плитой

Мужчина во время семейной попойки взялся за индукционную плиту.
В полицию Сортавальского района поступило заявление от жительницы города. Она сообщила, что 47-летний гражданский супруг нанес ей телесные повреждения.
Участковый уполномоченный полиции выяснил, что в тот день сожители вместе распивали спиртное, позже между ними возникла ссора. Мужчина разозлился, схватил со стола индукционную плиту и нанес жене удар по рукам.
Пострадавшая вызвала скорую помощь, у нее зафиксировали небольшие порезы, госпитализация не понадобилась.
С учетом заключения о характере травмы возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в МВД Карелии.
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