Сортавальская стела претендует на звание лучшей во всероссийском конкурсе

Въездная стела города Сортавала принимает участие в полуфинале открытого общественного голосования за лучшие стелы России в номинации «Малые города и поселки».
Всероссийский конкурс проводится во второй раз. Всего было прислано бюолее 900 заявок. Победителей выбрают в разных номинациях. Сортавальская стела соревнуется средми малых городов и поселков.
Сроки голосования: с 10:00 11 декабря по 10:00 14 декабря 2025 года, рассказал на своей странице в ВК глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.
— Наибольшее количество голосов даст нам возможность получить финансирование на ремонт стелы, которая расположена со стороны пгт. Хелюля, — отметил чиновник.
Добавим, что сейчас полуфинал. В финал пройдет проект проект, набравший наибольшее количество голосов среди 71 проекта данной категории.
Победители конкурса получат приз в размере 1 000 000 рублей на установку новой въездной стелы или входной группы, либо сертификат на разработку проектного решения.