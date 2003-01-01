Сортавальские конькобежцы смогут тренироваться в темное время суток

На конькобежном стадионе в городе Сортавала меняют освещение.

На стадионе демонтируют опоры, которые служили спортсменам более 35 лет. Об этом рассказал глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

— Старые светильники не обеспечивали качественное освещение для занятий физкультурой и спортом. На шести новых опорах установим 28 светильников-прожекторов. Это обеспечит нормативный уровень освещения, что позволит проводить тренировки и соревнования в вечернее время. Ранее такие мероприятия проходили только днем, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Сортавалу ждет реконструкция здания Спортивной школы олимпийского резерва.