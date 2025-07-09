Сортавальские спасатели пришли на помощь коту, который просидел на дереве четыре дня

Жительница поселка в Сортавальском округе обратилась за помощью к спасателям. Женщина не могла снять с дерева кота.

Инцидент произошел в поселке Лахденкюля Сортавальского округа, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Собаки загнали на дерево домашнего кота. Видимо, от стресса тот не слезал и просидел на дереве четыре дня. Сама хозяйка снять питомца не смогла. Обратилась к спасателям.

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы оказали помощь жительнице. Они сняли кота с дерева и передали его владелице.

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