Сортавальские спасатели пришли на помощь коту, который просидел на дереве четыре дня

Жительница поселка в Сортавальском округе обратилась за помощью к спасателям. Женщина не могла снять с дерева кота.
Инцидент произошел в поселке Лахденкюля Сортавальского округа, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
Собаки загнали на дерево домашнего кота. Видимо, от стресса тот не слезал и просидел на дереве четыре дня. Сама хозяйка снять питомца не смогла. Обратилась к спасателям.
Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы оказали помощь жительнице. Они сняли кота с дерева и передали его владелице.
Ранее «Столица на Онего» рассказывала историю о том, что брошенный на трассе под Медвежьегорском той-терьер нашёл новых хозяев.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание