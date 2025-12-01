Сортавальский пилот на «заряженных» «Жигулях» выйдет на зимнюю дрифт-трассу в Петербурге

Спортсмен из Сортавалы примет участие в первом этапе «Зимнего Кубка РДС» по дрифту, который пройдёт в пригороде Санкт-Петербурга.
6 и 7 декабря на автодроме «Игора Драйв» в 54 км от Санкт-Петербурга будет проходить первый этап «Зимнего Кубка РДС» (Российской Дрифт-Серии (англ. Russian Drift Series) — прим. ред.) по дрифту. Как рассказали в пресс-службе события, Карелию на соревнованиях представит сортавальский пилот Артём Лейтис из команды Carville Racing.
— В отличие от летнего сезона, зимой пилоты соревнуются на классических, но «заряженных» для дрифта «Жигулях». Такая база — дешевле и доступнее, и тем самым открывает мир большого дрифта для нового поколения пилотов, а также добавляет особой атмосферы и яркой динамики, — отметили там.
Участие в состязаниях примут спортсмены из девяти регионов страны — среди них как профессиональные пилоты Гран-при Российской Дрифт-Серии (RDS GP) и Открытого чемпионата РДС (RDS Open), так и спортсмены-любители.