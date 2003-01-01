Сортавальский проект «Сад камней» победил на Всероссийском конкурсе

Проект благоустройства парка Ваккосалми в Сортавале победил во всероссийском конкурсе
Проект благоустройства парка Ваккосалми «Сад камней» из города Сортавала стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков.
Конкурс проводился в рамках всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Среди 294 проектов-победителей оказалась и разработка из карельского города Сортавала.
На реализацию проекта благоустройства парка Ваккосалми Сортавала получит 68,8 млн рублей из федерального бюджета. Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года.