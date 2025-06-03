Сортавальский рецидивист и его сообщник попадут в колонию за приобретение наркотиков

В городе Сортавала осуждены двое мужчин, скупивших через интернет крупную партию наркотиков исключительно для личного употребления.

В городе Сортавала суд признал двух мужчин виновными в приобретении и хранении крупной партии наркотиков и назначил наказание.

Одного из них ранее уже судили по статье о незаконном обороте наркотиков. Рецидивиста признали виновным, взяли под стражу и приговорили к четырем годам колонии общего режима. Второй мужчина тоже был признан виновным, ему назначили три года условно и такой же испытательный срок.

Сортавальцы сговорились и купили в интернете большую партию наркотиков. По предварительным данным, они не собирались их продавать, а приобрели только для личного употребления. Приговор суда не вступил в законную силу.