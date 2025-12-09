Сортавальский школьник отправился в Ленобласть и передал мошенникам родительские сбережения

Старшеклассника из города Сортавалы ввели в заблуждение мошенники. Он передал аферистам родительские сбережения.
В сортавальскую полицию обратилась 41-летняя местная жительница. Она пояснила, что её сын-старшеклассник, находясь под давлением неизвестных, передал деньги мошенникам.
Школьнику вечером позвонили будто бы из магазина техники и убедили назвать код из смс «для получения заказа». Следующим утром, когда юноша направлялся в школу, ему поступило уведомление о входе в аккаунт портала «Госуслуги» с незнакомого устройства. Для решения проблемы там же был указан номер телефона службы поддержки.
По телефону подросток узнал, что ему нужно сменить пароль. Под руководством «специалистов» при общении по конференцсвязи, используя функцию демонстрации экрана, он вошёл в личный кабинет. Молодому человеку внушили, что от его лица оформлена доверенность на преступника, теперь и сам он находится под подозрением. Затем со старшеклассником стали грубо разговаривать лжесотрудники ФСБ, обещая выехать к нему домой с обыском для конфискации наличности и иного имущества. В ходе общения юношу заставили лично провести обыск в своём доме — под видеозапись. Он нашёл 23 200 долларов и упаковал их в сумку.
— Чтобы задекларировать деньги его убедили отправиться на такси в Ленинградскую область. Весь путь неизвестные находились на связи с юношей под предлогом того, что прерывать звонок категорически запрещено, они же вызвали такси. Прибыв по указанному адресу, юный житель республики передал деньги родителей незнакомцу, который сообщил ему пароль, — сообщили в МВД Карелии.
По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются причастные к криминальному деянию лица.