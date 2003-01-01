Сортавальский суд признал незаконной аренду земли и потребовал вернуть ее государству

Сортавальский суд признал недействительными договоры аренды земельного участка, площадь которого превышала установленные нормы.
Сортавальский городской суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительными договоров аренды земельного участка. Суд установил, что площадь предоставленной земли значительно превышала установленные нормы для сенокошения.
В результате рассмотрения дела суд признал ничтожными договор аренды между Министерством имущественных отношений Карелии и гражданином А., а также договор переуступки прав между гражданином А. и гражданином В. Земельный участок должен быть возвращен государству.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки соблюдения земельного законодательства.
