Сортавальский суд вынес приговоры за неуплату алиментов двум местным жительницам

Суд рассмотрел два уголовных дела.

Сортавальский городской суд 13 и 16 октября 2023 года рассмотрел два уголовных дела в отношении двух местных жительниц, которые не выплачивали алименты на содержание своих детей, сообщили в пресс-службе инстанции 19 октября.

Женщины мер к официальному трудоустройству, выплате алиментов и погашению задолженности по алиментам не предпринимали, на учет в Агентство занятости населения Сортавальского района не вставали.

Суд признал матерей виновными в совершении преступления и назначил каждой по шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства, одной из них — условно с испытательным сроком в один год.