Сосед по коммуналке украл деньги у петрозаводчанина

В полицию с заявлением о краже обратился 69-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что деньги у пенсионера украл пьяный сосед по коммуналке. Злоумышленник попросил у петрозаводчанина в долг тысячу рублей, чтобы купить продукты, но тот ему отказал.

Недовольный сосед в ответ на это решил украсть у товарища 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в сентябре произошла похожая ситуация – петрозаводчанин украл у соседа по коммуналке ноутбук, колонки и роутер.