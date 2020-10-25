В поселке Карелии соседи обматерили друг друга из-за собаки и получили штраф

В Прионежском районе суд оштрафовал двух местных жителей за нецензурную брань, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе житель деревни Вехручей Прионежского района, проходя мимо соседки, в нецензурной форме высказал недовольство в адрес хозяйки животного по поводу постоянно мешающего лая собаки.

В результате возник конфликт, который привел к взаимным оскорблениям.



На основании заявлений граждан по данному факту прокуратура района провела проверку. В отношении обоих возбудили дела за оскорбление.



По итогам рассмотрения дел суд оштрафовал соседей на тысячу рублей каждого.



