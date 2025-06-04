Соседний с Карелией регион атаковали беспилотники

Над Ленинградской областью сбили украинские беспилотники.

Ранним утром 10 июня российские системы ПВО перехватили три украинских дрона над Ленинградской областью. Один беспилотник уничтожили в небе над Тосненским районом, второй – над Ломоносовским. Третий беспилотник сбили под Гатчиной.

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в некоторых районах временно ограничили мобильную связь и интернет. В Ленобласти, по данным губернатора, пострадавших нет.

В аэропорту Пулково на несколько часов приостанавливали рейсы, но к 8:05 утра ограничения сняли. По данным Минобороны, всего за утро сбили 102 украинских дрона над 11 регионами России, включая Московскую область, Крым и Татарстан.