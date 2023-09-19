Соседний с Карелией регион завалило снегом

Снегопад прошелся по Мурманской области.
Как сообщают пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», дорожная обстановка в Мурманской области резко ухудшилась из-за сентябрьского снегопада.
Тем временем в Карелии бушует циклон «Ян». Филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности.
Как уточнили специалисты сетевой компании, 69 аварийных бригад и 320 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.
В карельском филиале Россетей прогнозируют, что неблагоприятная погода сохранится до конца дня 20 сентября.
Отметим, ветер повалил в республике несколько деревьев. Так, огромный тополь рухнул на микроавтобус в Октябрьском районе Петрозаводска.
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