Соседний с Карелией регион завалило снегом

Снегопад прошелся по Мурманской области.

Как сообщают пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», дорожная обстановка в Мурманской области резко ухудшилась из-за сентябрьского снегопада.



Тем временем в Карелии бушует циклон «Ян». Филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности.



Как уточнили специалисты сетевой компании, 69 аварийных бригад и 320 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.



В карельском филиале Россетей прогнозируют, что неблагоприятная погода сохранится до конца дня 20 сентября.



Отметим, ветер повалил в республике несколько деревьев. Так, огромный тополь рухнул на микроавтобус в Октябрьском районе Петрозаводска.