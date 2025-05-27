Соседнюю с Карелией область атаковали беспилотники

О налетах рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы, отметил в своем ТГ-канале губернатор.
«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях», — говорится в сообщении.
Андрей Чибис попросил не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе где запечатлена работа ПВО.
Как утверждает телеграм-канал Mash, дроны вылетают из стоящей на заправке фуры в Оленегорске. Предварительно, водитель не знал о грузе. Со слов местных, он подъехал к нужной точке, а как только остановился — из кузова внезапно начали вылетать БПЛА. Водителя могли использовать втёмную — сейчас он задержан.
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