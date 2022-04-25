Состав вагонов ретропоезда в горный парк Рускеала увеличат в два раза в связи с ажиотажным спросом

Состав ретропоезда по маршруту «Сортавала-Горный парк Рускеала» в Карелии будет увеличен с 7 до 14 вагонов, сообщили в администрации Сортавальского городского поселения.

Глава Сортавалы Сергей Крупин сообщил, что в связи с огромным спросом на поездки в ретропоезде по маршруту «Сортавала-Горный парк Рускеала», ООО «РЖД» приняло решение по увеличению состава поезда с 7 вагонов до 14.

В сезон летних отпусков, количество вагонов также будет увеличено в два раза.

Напомним, ранее сообщалось, что летом Октябрьская железная дорога введет дополнительный ретропоезд «Рускеальский экспресс» в горный парк «Рускеала».