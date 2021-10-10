Составлен прогноз, как вырастут цены на автомобили - в Карелии своя специфика

Ассоциация «Российские автодилеры» прогнозирует, что до конца года новые автомобили подорожают еще на 5%.

В Карелии в течение года ценники на иномарки переписывались около 10 раз, а отечественные бренды поднимали стоимость примерно раз в квартал.

В республике есть свои местные особенности — жителям республики машины нужны больше, чем во многих других регионах. Это объясняется большим числом труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, невысокой плотностью населения и популярностью загородного строительства.

Подробнее о причинах подорожания читайте в статье «Почему автомобиль становится роскошью».