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Составлен прогноз, как вырастут цены на автомобили - в Карелии своя специфика

Новости. Общество
16:07, 10 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Сергей Фадеичев

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Ассоциация «Российские автодилеры» прогнозирует, что до конца года новые автомобили подорожают еще на 5%.

В Карелии в течение года ценники на иномарки переписывались около 10 раз, а отечественные бренды поднимали стоимость примерно раз в квартал.

В республике есть свои местные особенности — жителям республики машины нужны больше, чем во многих других регионах.  Это объясняется большим числом труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, невысокой плотностью населения и популярностью загородного строительства.

Подробнее о причинах подорожания читайте в статье «Почему автомобиль становится роскошью».

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Комментарии

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stranger
2021-10-10 18:04:36
Предполагаю, очередная сказка от ненасытных дилеров, чиновников автопрома и прочих паразитирующих структур. Уберите заградительные пошлины на ввоз авто из других стран и цены рухнут, предполагаю,на 30-40 %. Тоже самое и с продовольственными товарами, предполагаю существует картельный сговор и договор с паразитирующими структурами.
однозначно
2021-10-10 17:42:28
Сейчас беня из машезера приедет и все доходчиво нам объяснит.
комба
2021-10-10 16:19:32
Все газоны машинами заняли. Будет ещё хуже.
Гость
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