Составлен прогноз, когда обрабатывающая промышленность Карелии адаптируется к санкциям

Стратегия развития обрабатывающей промышленности Карелии на период до 2030 года, согласно базовому сценарию, предусматривает умеренные темпы роста отрасли в условиях западных санкций.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

«Базовый сценарий за счет разрыва внешнеторговых связей с одной стороны и активизации импортозамещающих процессов с другой создаст основу для умеренного темпа роста, предполагая длительный период адаптации до 2025 года», — говорится в сообщении.

Также Стратегия содержит целевой сценарий развития обрабатывающей промышленности.

«Целевой сценарий опирается на условия достижения прорыва за счет концентрации инвестиций на перспективных видах экономической деятельности, переходу к кластерному типу региональной промышленности, основанной на тесной межотраслевой и межрегиональной кооперации», — пояснили в министерстве.

Стратегия обсуждалась на встрече руководителей системообразующих промышленных предприятий, органов исполнительной власти Карелии и научно-образовательных учреждений. Обсуждались перспективы производства бумаги и бумажных изделий, обработки древесины, производства машин и оборудования, а также пищевой промышленности.

«Открытое обсуждение вопросов стратегического управления между властью и бизнесом является отправной точкой антикризисных мер и началом реализации новых моделей производственных и логистических систем промышленности региона», — добавили в ведомстве.