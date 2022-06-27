890x80
Реклама
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
27.06.2022 16:34
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Посетители известного в Петрозаводске кафе приняли его хозяина за бомжа
Сегодня 07:25

Составлен прогноз, когда обрабатывающая промышленность Карелии адаптируется к санкциям

Новости. Экономика
11:36, 28 Июня 2022
фото: © Лев Федосеев/ТАСС

Новости партнеров

Стратегия развития обрабатывающей промышленности Карелии на период до 2030 года, согласно базовому сценарию, предусматривает умеренные темпы роста отрасли в условиях западных санкций.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

«Базовый сценарий за счет разрыва внешнеторговых связей с одной стороны и активизации импортозамещающих процессов с другой создаст основу для умеренного темпа роста, предполагая длительный период адаптации до 2025 года», — говорится в сообщении.

Также Стратегия содержит целевой сценарий развития обрабатывающей промышленности.

«Целевой сценарий опирается на условия достижения прорыва за счет концентрации инвестиций на перспективных видах экономической деятельности, переходу к кластерному типу региональной промышленности, основанной на тесной межотраслевой и межрегиональной кооперации», — пояснили в министерстве.

Стратегия обсуждалась на встрече руководителей системообразующих промышленных предприятий, органов исполнительной власти Карелии и научно-образовательных учреждений. Обсуждались перспективы производства бумаги и бумажных изделий, обработки древесины, производства машин и оборудования, а также пищевой промышленности.

«Открытое обсуждение вопросов стратегического управления между властью и бизнесом является отправной точкой антикризисных мер и началом реализации новых моделей производственных и логистических систем промышленности региона», — добавили в ведомстве.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2022, 22:11
Бригантина с алыми парусами вошла в акваторию Онего в Петрозаводске (ФОТО)
21.06.2022, 11:52
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
23.06.2022, 15:43
Коляску с младенцем сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО 18+)
21.06.2022, 15:31
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется настоящая летняя жара
21.06.2022, 00:20
В России появится абсолютно новый морской курорт
27.06.2022, 11:07
Воинские подразделения «Онего» и «Ладога» сформируют в Карелии для отправки на Украину

Чтиво

27.06.2022 15:19
Кофе со сливками
Жить в кайф!
Предприниматель и скульптор Сергей Гапанович о том, как жить и работать в удовольствие.
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
Заксобрание Карелии приняло решение покинуть парламентскую конференцию Балтийского моря
23.06.2022 16:10
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.