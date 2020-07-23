Составлен прогноз, когда продолжительность жизни в Карелии превысит 80 лет

Прогнозируемая продолжительность жизни жителей Карелии достигнет 80,8 года через 15 лет по оптимистичному варианту прогноза.

Это следует из документа Карелиястата "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении", в котором даны три варианты прогноза роста продолжительности жизни с 2020 по 2035 годы.

В 2020 году этот показатель составит 71,4 года по "низкому варианту" прогнозной оценки, 71,9 года по "среднему варианту" и 72,4 по "высокому варианту". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".