Подписаться
Новости. Общество
09:41, 06 Ноября 2019
фото: pixabay

Составлен прогноз роста доходов жителей Карелии в ближайшие три года

Загрузка...

Правительство Карелии прогнозирует рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в республике в 2020-2022 годах на 5,5%-6% по базовому варианту сценария социально-экономического развития региона.

Об этом говорится в пояснительной записке к "Основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В прогнозе даны три варианта развития Карелии – "пессимистичный" консервативный, "реалистичный" базовый и "оптимистичный" целевой. В зависимости от сценария составлен прогноз роста зарплаты.

Сколько это будет в рублях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2019-11-06 10:28:55
забыли еще про один прогноз нищенский.
Гриша
2019-11-06 10:12:16
Полный бред ! Как можно что то планировать , если ни на что не влияешь , в этой жизни . Всё решает Москва , а ей это на фиг не нужно . Нужна дешёвая рабочая сила . Капитализмь , епта .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
30.10.2019, 16:30
Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"

Аналитика

05.11.2019 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Медиа

Праздник Марьяне-2019 в Петрозаводске
05.11.2019 09:43
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»