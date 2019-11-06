Составлен прогноз роста доходов жителей Карелии в ближайшие три года

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Правительство Карелии прогнозирует рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в республике в 2020-2022 годах на 5,5%-6% по базовому варианту сценария социально-экономического развития региона.
Об этом говорится в пояснительной записке к "Основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
В прогнозе даны три варианта развития Карелии – "пессимистичный" консервативный, "реалистичный" базовый и "оптимистичный" целевой. В зависимости от сценария составлен прогноз роста зарплаты.
Сколько это будет в рублях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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