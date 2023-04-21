Составлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России

Аналитики изучили рынок поддержанных автомобилей.

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых б/у кроссоверов и внедорожников в России. Во втором квартале продажи выросли на 68,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена - на 7,6% до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Среди автобрендов лидером стала Toyota, второе место делят ВАЗ (Lada) и Hyundai, а бронзу взял Nissan. По конкретным моделям картина выглядит немного иначе. ТОП автомобилей и средние цены на них, публикует проект «Жизнь и кошелек».