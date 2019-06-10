Составлен ТОП современных секс-предпочтений

Топ включает в себя не только интимные игрушки, но и сексуальную связь с роботами.

Как выяснилось, технология оказывает большое влияние в этом вопросе, так как 13% опрошенных высказались за то, чтобы уложить в постель секс-куклу с искусственным интеллектом, пишет издание "Актуальные новости".

Точнее, один из десяти мужчин и женщин были бы не прочь заняться этим. Еще один из шести желает испытать виртуальную реальность, связанную с половым актом. 9% респондентов хотят попробовать "теледильдонику" – секс-игрушки, которыми можно управлять через интернет или через пульт дистанционного управления.

Эти высокотехнологичные гаджеты, которые уже продаются в Великобритании, могут использоваться партнерами для совместной игры, когда они находятся отдельно.

Между тем 50% людей в возрасте 55 лет и старше сказали, что испытывают оргазм каждый раз, когда занимаются сексом, по сравнению с лицами от 18 до 24 лет.

И 64% бэби-бумеров признались, что занимались любовью в своих автотранспортных средствах, а 18% – на работе. Четверть респондентов любят "грязные разговоры" во время интимных ласк.

Более трети из 2 тысяч опрошенных высказались, что имеют одну секс-игрушку, а еще четверть – пять или более. Один из десяти участников опроса занимался сексом втроем.