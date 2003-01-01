Ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей прошли в Карелии

15 октября в Петрозаводском и 16 других кадровых центрах Карелии состоялись ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей. Мероприятия организованы кадроым центром совместно с фондом «Защитники Отечества».

Десятки людей, которые нуждаются в трудоустройстве, имели возможность поучаствовать в масштабном мероприятии, организованном Кадровым центром Республики Карелия.

Для гостей также организованы консультации, семинары по господдержке, профобучению и открытию своего дела, сообщила заместитель начальника Управления труда и занятости Республики Карелия Наталья Кушнерова, открывавшая мероприятие.

— Я уверена, что сегонядняшнее мероприятие поможет соискателям найти те возможности и профессии, которые подходят именно для ваших жизненных ситуаций.

Руководитель Кадрового центра Петрозаводска Павел Фомин рассказал о нынешнем положении дел:

— С начала этого года более 800 мер поддержки оказали кадровые центры. Сегодня основной вопрос Центра занятости населения на рынке труда это обеспечение работодателя кадрами. В Карелии 6 тысяч вакансий, половина из которых по рабочим направлениям.

Он добавил, что Кадровый центр сейчас активно привлекает людей и организации со стороны, которые также продвигают мероприятия кадрового центра на своих ресурсах.

Государство активно помогает трудоустраиваться людям с ограниченными возможностями здоровья, создавая обязательные квотируемые места для них и обязуя работодателей их замещать. Сейчас государством вводится мера по трудоустройству ветеранов СВО: на предприятиях с численностью работников 100 и более человек один процент должны составлять данные категории граждан.

Первый заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия Вера Фесенко рассказала, что их организация на постоянной основе сотрудничает с центрами занятости населения в целях трудоустройства граждан: это уволенные со службы ветераны-участники СВО и семьи погибших.

— Наша задача: содействие в трудоустройстве и профессиональное переобучение, обучение для того, чтоб они могли комфортно вернуться к мирной жизни и уверенно смотреть в будущее.

На ярмарке более 80 работодателей предложили свыше 150 вакансий с заработными предложениями от 37 тыс. до 100 тыс. рублей.

Главный профконсультант Центра Юлия Сморжевская рассказала «Столице на Онего», что на мероприятии в Петрозаводске было заявлено 24 работодателя с вакантными рабочими местами.

Служба занятости совместно с фондом «Защитники Отечества» организовала профобучение за счет средств регионального бюджета по программе «водитель транспортных средств категории «В» для инвалидов СВО.

На обучение отобраны 2 участника СВО с инвалидностью, в том числе с ампутацией нижних конечностей. Оба гражданина успешно завершили обучение. В рамках программы фонда «Защитники Отечества» данным ветеранам СВО будут также предоставлены легковые автомобили с ручным управлением, что в дальнейшем позволит содействовать организации их занятости.

Жители Карелии из числа участников СВО и членов их семей получили почти 800 мер государственной поддержки по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке.

Ветеран СВО Иван Ягодкин, не первый раз посещающий подобные мероприятия и пребывающий в позитивном настроении, благодарит всех близких, фонд «Защитники отечества» и Министерство сельского хозяйства, помогающие в трудоустройстве и направившие его на обучение по программе поддержки ветеранов СВО.

Напомним, что восемь участников СВО из Карелии открыли свое дело в этом году, а 31 человек смог трудоустроиться.