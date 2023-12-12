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Состоялась встреча главы Карелии с руководством компании ЦЕМЕНТУМ

Новости. Общество
17:58, 13 Декабря 2023
фото: © ООО «Холсим РУС СМ»

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Главной темой встречи стала реализация инвестиционной программы компании ЦЕМЕНТУМ в рамках развития горнорудной промышленности в регионе.

Горнопромышленный комплекс занимает лидирующие позиции в экономике Карелии, заявил глава республики Артур Парфенчиков. Он отметил, что компания является крупнейшим инвестором и налогоплательщиком региона и за долгие годы работы доказала свою надежность, заслужив доверие партнеров.

Главным предметом обсуждения в ходе встречи стала реализация масштабной инвестиционной программы ЦЕМЕНТУМ и прежде всего проекта перезапуска карьера «Шокшинский Кварцит», предусматривающего инвестиции в размере почти 1 млрд рублей. Реализовать проект планируется в рамках соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Карелией. Также в ходе обсуждения были затронуты и другие инвестиционные проекты.

«Хочу поблагодарить руководство региона за продуктивную встречу. Мы смогли обсудить и получили поддержку по всем важным для нас вопросам. У ЦЕМЕНТУМ серьезные планы в отношении региона — уже в следующем году мы намерены расширить ассортимент и заметно нарастить объемы производства. Выпускаемая на наших предприятиях продукция очень востребована в рамках реализации национальных проектов „Безопасные и качественные дороги“, „Жилье и городская среда“, „Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры“.  Также мы продолжим создавать новые рабочие места и развивать проекты в сфере социальной ответственности», — отметил по итогам встречи генеральный директор ЦЕМЕНТУМ Максим Гончаров.

Напомним, недавно ЦЕМЕНТУМ одержал победу в Кассационном суде Карелии, который постановил устранить все препятствия для транспортного судоходства в бухте «Шокша». Это судебное решение снимает все ограничения для полноценной реализации инвестиционного проекта по перезапуску карьера «Шокшинский кварцит», так как позволит осуществлять отгрузку готовой продукции с завода водным транспортом.

 

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