Состоялся новогодний утренник для особенных детей Медвежьегорского района

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович посетил новогодний утренник в подразделении комплексного центра соцобслуживания населения по Медвежьегорскому району.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович побывал на новогоднем утреннике в подразделении комплексного центра социального обслуживания населения по Медвежьегорскому району.

«В нем на дневном пребывании находятся ребята с особенностями здоровья. Здесь дети со всего района проходят реабилитацию, социальную адаптацию, — отметил Шандалович на своей странице в социальной сети. — Также им помогают с обучением, проводят интересные занятия и праздники. Дошкольники в подразделении центра находятся целый день, а ребята школьного возраста приходят сюда после занятий. С некоторыми детьми специалисты работают на дому».

Руководитель подразделения Марина Предит рассказала спикеру карельского парламента о том, что штат сотрудников полностью укомплектован, с детьми работают все необходимые специалисты.

«Внутри очень чисто и красиво, все комфортно устроено. В учебных помещениях новое оборудование, на котором любят заниматься ребята. Очень важно, что созданы такие хорошие условия для реабилитации и развития, а педагоги трудятся с большой самоотдачей», — отметил Элиссан Шандалович.

Председатель парламента республики поздравил детей, их родителей и коллектив с наступающим Новым Годом и Рождеством и вручил подарки от депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания.