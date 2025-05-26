Состояние богатейших людей России за несколько месяцев увеличилось на 22,5 миллиарда долларов

Богатейшие предприниматели России с начала 2025 года стали ещё более обеспеченными.

Состояние богатейших предпринимателей России с начала 2025 года увеличилось на 22.5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) пишет Лента.ру.

В рейтинг из 500 богатейших людей мира входят 22 россиянина. Больше всех с начала года заработал владелец «Норникеля» Владимир Потанин, +3.82 миллиарда. Его состояние составило 31.7 миллиарда долларов.

Алишер Усманов, акционер «Металлоинвеста» с капиталом 16.9 миллиарда долларов, стал богаче на 3.7 миллиарда. На третьем месте совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Он увеличил состояние на 561 миллион долларов, до 25.9 миллиарда.