Состояние богатейших россиян выросло на $22,5 млрд с начала года

Состояние самых богатых предпринимателей России с начала 2025 года увеличилось в совокупности на $22,5 млрд. Павел Дуров, Алишер Усманов и другие — что с их активами сейчас.
Согласно данным ТАСС со ссылкой Bloomberg Billionaires Index, крупнейший прирост капитала показали Алишер Усманов и Алексей Мордашов.
Основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свое состояние на $4,84 млрд, достигнув $28,1 млрд, а акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов заработал $4,86 млрд, его капитал оценивается в $18,1 млрд.
Одновременно сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров пополнил свое состояние на $3,71 млрд, которое теперь составляет $14,7 млрд.
В тройку богатейших бизнесменов по версии российского Forbes Russia входят основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд), Мордашов ($28,6 млрд) и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ($28,4 млрд).
Рост объясняется в том числе повышением стоимости акций их компаний.
При этом председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин понес наибольшие убытки — его состояние сократилось на $2,86 млрд до $23 млрд.
Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний и публикуется с 2012 года, включая данные о 500 богатейших людях планеты.
Напомним, Россия сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров.