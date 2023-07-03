Состояние дорог в Карелии признано одним из худших на Северо-Западе России

Карелия заняла лишь 60-е место в общероссийском рейтинге по качеству автомобильных дорог.

Среди 85 регионов Карелии досталось в рейтинге, который составило Российское рейтинговое агентство РИА «Рейтинг», 60-е место. Это один из худших показателей на Северо-Западе России: в частности, соседняя с республикой Ленинградская область заняла 29-е место, а Мурманская – 38-е, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

По данным агентства, доля автодорог регионального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям составляет в Карелии всего около 43%. Еще хуже дела обстоят в Ненецком автономном округе (61-е место), Вологодской (77-е место) и Архангельской областях (85-е место).