Сосулька вполовину жилого дома испугала петрозаводчан

Жители города постоянно обращаются к управляющим компаниям с требованием избавить их от ледяной угрозы.
Анонимный пользователь паблика «Подслушано в ПТЗ| Петрозаводск» предупредил горожан об огромной сосульке, «выросшей» на доме № 54-А по Первомайскому проспекту.
«Уже почти с полстекла первого этажа», — написал горожанин.
Отметим, в последнее время в социальных сетях петрозаводчане все чаще бьют тревогу по этому поводу.
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