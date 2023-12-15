Сосулька вполовину жилого дома испугала петрозаводчан

Жители города постоянно обращаются к управляющим компаниям с требованием избавить их от ледяной угрозы.

Анонимный пользователь паблика «Подслушано в ПТЗ| Петрозаводск» предупредил горожан об огромной сосульке, «выросшей» на доме № 54-А по Первомайскому проспекту.



«Уже почти с полстекла первого этажа», — написал горожанин.



Отметим, в последнее время в социальных сетях петрозаводчане все чаще бьют тревогу по этому поводу.



