Сотни миллионов пчел вырвались на волю из перевернувшейся фуры

Почти четверть миллиарда насекомых окружили попавший в аварию грузовик.

Авария с участием одной фуры и 250 миллионов пчел произошла в США, в штате Вашингтон, рассказали в тг-канале «Срочно. Сейчас».

Грузовик перевернулся, пчёлы вылетели наружу и окружили машину. Водитель при этом не пострадал. Ульи были экстренно сняты с грузовика и восстановлены, чтобы пчелы смогли вернуться в них.

Местным жителям рекомендовали некоторое время избегать этого места. Подчеркивается, что в операции по спасению пчел принимали участие множество специалистов, так как пчелы крайне важны для опыления сельскохозяйственных культур.