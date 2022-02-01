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Сотни новых специалистов по судостроению для модернизированного завода будут готовить в Карелии

Новости. Экономика
16:21, 01 Февраля 2022
фото: © gov.karelia.ru

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Образовательные учреждения Карелии готовы обучить сотни специалистов для Онежского судостроительно-судоремонтного завода — они потребуются через несколько лет после его модернизации.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родинов.

По его словам, модернизация позволит запустить на заводе цифровые технологии производства судов. Это потребует дополнительно принять на работу около 500 специалистов.

Большинство из них — рабочие специальности, которым уже обучают в техникумах на территории Карелии. Кроме того, с 2022 года в автотранспортном техникуме начнется обучение новым специальностям, которые будут востребованы на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Также планируется с 2022 года начать подготовку студентов ПетрГУ специальностям в сфере судостроения в рамках совместной образовательной программы с Санкт-Петербургским морским университетом.

«Мы сегодня говорим о конкретных будущих высокооплачиваемых вакансиях. То есть, готовя сегодня специалистов по этим направлениям, мы прекрасно понимаем, что специалист после окончания, например, отделения судостроения, новой программы „мехотроника и мобильная робототехника“ будет знать, куда он придет, и будет получать зарплату, которая в целом выше,  чем зарплата на территории республики», — сказал Родионов.

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Комментарии

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Hoвый
2022-02-01 16:32:05
Агрекалчнутые все равно работать не будут. С детства не приучены.
Жорж
2022-02-01 16:42:48
Hoвый, какие специалисты ? Если просрали уже всё .
Гость
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