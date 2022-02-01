Сотни новых специалистов по судостроению для модернизированного завода будут готовить в Карелии

Образовательные учреждения Карелии готовы обучить сотни специалистов для Онежского судостроительно-судоремонтного завода — они потребуются через несколько лет после его модернизации.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родинов.

По его словам, модернизация позволит запустить на заводе цифровые технологии производства судов. Это потребует дополнительно принять на работу около 500 специалистов.

Большинство из них — рабочие специальности, которым уже обучают в техникумах на территории Карелии. Кроме того, с 2022 года в автотранспортном техникуме начнется обучение новым специальностям, которые будут востребованы на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Также планируется с 2022 года начать подготовку студентов ПетрГУ специальностям в сфере судостроения в рамках совместной образовательной программы с Санкт-Петербургским морским университетом.

«Мы сегодня говорим о конкретных будущих высокооплачиваемых вакансиях. То есть, готовя сегодня специалистов по этим направлениям, мы прекрасно понимаем, что специалист после окончания, например, отделения судостроения, новой программы „мехотроника и мобильная робототехника“ будет знать, куда он придет, и будет получать зарплату, которая в целом выше, чем зарплата на территории республики», — сказал Родионов.