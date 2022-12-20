Сотни полицейских будут патрулировать улицы в новогоднюю ночь в Карелии

Охранять общественный порядок в Карелии в новогоднюю ночь будут более 400 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщил на заседании правительства председатель госкомитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

«Охрану общественного порядка в новогоднюю ночь будут осуществлять более 400 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а в случае осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв в количестве 100 человек», — сказал Поляков.

По его словам, в новогодние праздники будут нести дежурство более 1 тыс. пожарных и более 300 рабочих аварийных бригад для ликвидации последствий ЧП в ЖКХ.