Сотни рейсов были отменены в крупнейших аэропортах России

Сбой в работе аэропортов страны случился из-за возникшей угрозы безопасности.

Сотни рейсов были отменены вчера и сегодня, 5 и 6 июля, в крупнейших аэропортах России, в частности, в Москве и Петербурге. По данным Минтранса страны, в Шереметьево за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов, в Пулково 36 и 87 рейсов соответственно, в Нижнем Новгороде — отменено 12 рейсов.

Как сообщил тг-канала Baza, в Пулково (Санкт-Петербург) продолжают задерживать и отменять рейсы.

По данным канала, ограничения в аэропортах действуют из-за угрозы атаки беспилотников. Рейсы были задержаны и отменены, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде и других городах.

Как стало известно «Столице на Онего», в настоящее время в районе Петрозаводского аэропорта «Бесовец» не работает мобильный интернет. Также сбои с интернетом наблюдались во многих регионах России.