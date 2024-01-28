Из-за аварии на сетях сотни семей в одном из районов Петрозаводска остались без тепла.
Об отключении тепла в десяти домах на Ключевой сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.
Как уточнили в ЕДДС, теплоснабжение отключили в домах №№ 9, 11, 11А, 13 на улице Петрова, доме № 10 на улице Кемской и домах №№ 18, 18А, 22, 22А, 24 на улице Нойбранденбургской.
Тепло отключили из-за аварии на сетях.
Устраняет повреждения на сетях АО «ПКС-Тепловые сети».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание