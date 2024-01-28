Из-за аварии на сетях сотни семей в одном из районов Петрозаводска остались без тепла.

Об отключении тепла в десяти домах на Ключевой сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

Как уточнили в ЕДДС, теплоснабжение отключили в домах №№ 9, 11, 11А, 13 на улице Петрова, доме № 10 на улице Кемской и домах №№ 18, 18А, 22, 22А, 24 на улице Нойбранденбургской.

Тепло отключили из-за аварии на сетях.

Устраняет повреждения на сетях АО «ПКС-Тепловые сети».