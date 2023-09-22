Сотни студентов отправили на помощь врачам больниц и поликлиник Карелии

Практику в медицинских организациях республики проходит 261 студент петрозаводского медколледжа.

Как на своей странице в соцсети написал министр здравоохранения Михаил Охлопков, больше всего будущих медиков отправили в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи – 140 человек.



Также студенты проходят практику в республиканской больнице им В.А. Баранова, железнодорожной больнице, городских поликлиниках Петрозаводска, перинатальном центре, центре паллиативной помощи и в районных больницах.