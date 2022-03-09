Сотни жителей Карелии справляют нужду в общественных местах и попадаются полиции

Сотрудники полиции в прошлом году привлекли к административной ответственности 634 жителя Карелии за отправление естественной надобности в общественных местах.

Такая цифра приведена в отчете о работе МВД Карелии за 2021 год.

Согласно республиканскому закону об административных правонарушениях, за такой проступок предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 1 тыс. рублей.

Кроме того, в прошлом году 2520 человек были наказаны за нарушение тишины и покоя граждан.

По закону нельзя шуметь в будни с 22 часов до 7 часов, а в выходные и праздники — с 22 до 8 часов. За это физическим лицам положено предупреждение или штраф размере от 1 до 2 тыс. рублей.