890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Мужчина с ребенком выскочили из горящего автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 08:20
Разработаны правила захоронения в братских могилах в мирное время 12
21.12.2021 17:20
Жителей Петрозаводска просят принять участие в онлайн-опросе о деятельности Петросовета 4
21.12.2021 17:20
Росгвардия Карелии ищет желающих поехать в Чечню 11
21.12.2021 18:40

Сотни жителей Карелии в 2021 году смогли получить зарплату только после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
15:42, 22 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

Новости партнеров

Органы прокуратуры Карелии за январь–ноябрь 2021 года добились погашения задолженности по зарплате перед работниками предприятий на общую сумму 27 млн. рублей.

Эти деньги получили 360 работников, которым не платили зарплату.

Как пояснили в прокуратуре, для работодателей за нарушение требований трудового законодательства о своевременной и полной оплате труда предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым, задолженность по зарплате на предприятиях Карелии к 1 декабря достигла 24,9 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем месяц назад.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-22 16:19:49
Не верю. Прокуратуре делать нечего?
Кот кира
2021-12-22 16:06:20
Не думал раньше, что зарплату людей прокуратура "вышибает" теперь! Весело!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
17.12.2021, 07:15
Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 13
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»