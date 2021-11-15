Сотни жителей Карелии в 2021 году смогли получить зарплату только после вмешательства прокуратуры

Органы прокуратуры Карелии за январь–ноябрь 2021 года добились погашения задолженности по зарплате перед работниками предприятий на общую сумму 27 млн. рублей.

Эти деньги получили 360 работников, которым не платили зарплату.

Как пояснили в прокуратуре, для работодателей за нарушение требований трудового законодательства о своевременной и полной оплате труда предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым, задолженность по зарплате на предприятиях Карелии к 1 декабря достигла 24,9 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем месяц назад.