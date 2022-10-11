Сотни жителей Карелии за неделю заразились коронавирусом

За неделю зарегистрировано 345 случая заболеваний Covid-19, по сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 21,4%, сообщили в Роспотебнадзоре Карелии.

По данным ведомства, в Карелии на 14 ноября коронавирус подтвержден у 160 730 человек, из них дети до 17 лет – 20629 (12,8%), лица старше 65 лет – 27557 17,4%). Показатель заболеваемости 26389,4 на 100 тыс. населения.

За неделю зарегистрировано 345 случаев заболеваний Covid-19, по сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 21,4%. Рост числа заболевших отмечается в возрастных группах до 6 лет в 2,2 раза, 18-39 лет в 1,5 раза, 40-65 лет на 9%.