Сотни жителей на севере Карелии пострадали от ночной коммунальной аварии

Несколько десятков батарей лопнуло в домах Костомукши.

Как сообщили в паблике газеты «Новости Костомукши», в ночь на 27 мая в квартирах горожан лопнуло несколько десятков батарей.

Как прокомментировали в официальном паблике Костомукшского городского округа, 26 мая в результате технологического сбоя в работе котельной произошел скачок давления. Администрация, по ее словам, держит данный вопрос на контроле.

В газете уточнили, что последствия аварии затронули «русский» жилой фонд, причем в некоторых квартирах лопнули по два радиатора. От аварии пострадали не только собственники квартир, но и их соседи.