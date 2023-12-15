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Сотни жителей центра Петрозаводска остались без тепла до конца рабочего дня

Новости. Происшествия
11:56, 18 Декабря 2023
фото: © Максим Трунов / ТАСС

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На нескольких центральных улицах карельской столицы произошла коммунальная авария.

В понедельник, 18 декабря, в 10.00, из-за повреждения на сетях  АО «ПКС-Тепловые сети» без тепла остались:

дома №№ 8, 7, 3, 3-А (последние два - административные здания) по улице Антикайнена;

18, 22, 28, 30, 15 по Гоголя; 11, 13-Б, 15, 22 по улице Максима Горького.

Ориентировочное время окончания аварийно-восстановительных работ - 16.00, сообщает ЕДДС Петрозаводска. 

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