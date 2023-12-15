Сотни жителей центра Петрозаводска остались без тепла до конца рабочего дня

На нескольких центральных улицах карельской столицы произошла коммунальная авария.

В понедельник, 18 декабря, в 10.00, из-за повреждения на сетях АО «ПКС-Тепловые сети» без тепла остались:



дома №№ 8, 7, 3, 3-А (последние два - административные здания) по улице Антикайнена;



18, 22, 28, 30, 15 по Гоголя; 11, 13-Б, 15, 22 по улице Максима Горького.



Ориентировочное время окончания аварийно-восстановительных работ - 16.00, сообщает ЕДДС Петрозаводска.