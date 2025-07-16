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Сотрудничество Карелии и Wildberries: компания согласилась на условия региона

Новости. Экономика
17:55, 31 Июля 2025
фото: © Сергей Юдин / «Республика»

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В Петрозаводске будет построен логистический центр Wildberries на выгодных для Карелии условиях.

В Петрозаводске состоялась встреча главы Карелии Артура Парфенчикова с основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Ким и представителями компании. Участники встречи обсудили инвестпроект создания логистического центра Wildberries для дальнейшего развития онлайн-торговли в регионе. 

Проект логистического центра кардинально отличается от предложенного компанией первоначального варианта, который не устроил власти республики. Напомним, что по инициативе главы региона решение о выделении Wildberries земельного участка было отозвано.

В то же время Артур Парфенчиков отметил, что развитие интернет-торговли для Карелии очень важно. Благодаря маркетплейсам жители даже в небольших населенных пунктах получают доступ к огромному ассортименту товаров. А местные предприниматели — возможность торговать своей продукциейВ по России и за рубежом.

По поручению руководителя региона экономический блок правительства провел большую работу с менеджментом Wildberries. Новый проект сортировочного центра учитывает выдвинутые регионом условия к его основным параметрам, а также возможности и интересы республики.

Подробнее читайте в статье «Столицы на Онего».

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